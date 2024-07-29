"Подружился" с мариупольцами: россиянин сжег склад с боеприпасами за 10 тысяч гривен

В заброшенных домах возле кладбища в поселке Гранитное россияне умудрились разместить свою базу и склад боекомплекта без усиленной охраны. Мариупольское Сопротивление в очередной раз нашло способ, как ликвидировать вражеский объект.

В этом помогли чаты и любовь оккупантов к вниманию украинских женщин. Это новый опыт, но получение информации таким образом систематическое. Подробнее 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как оккупант взорвал склад БК за 10 тысяч гривен

Российские тыловые части дислоцируются в поселке Гранитное. Они заняли все заброшенные дома в центре и неподалеку старинного кладбища разместили большой склад БК. Им очень грустно и скучно. Они ничего не делают, бездейственно сидят с утра и до ночи.

Поэтому по чатам начинают искать, кто из местных женщин может с ними пообщаться, встретиться и не только. Также пытаются выведать места, где можно купить алкоголь.

Один из оккупантов нашел такую женщину в Гранитном. Она с ним пообщалась и получила данные, в каком доме находится боекомплект. После предложила развлечься: уничтожить эту базу и немного заработать. Россиянин был не против. Получил за это вознаграждение, но встреча так и не состоялась.

Склада с БК нет. Ночью поджег его. Он взорвался так, что стекла и двери повыносило у половины села, значительная часть кладбища выгорела. Все было довольно ярко. Деньги ему перевели,

– отметил Петр Андрющенко.

По его информации, российская военная комендатура "перетряхнула" тыловые части в Гранитном. Неизвестно, нашли ли исполнителя. В то же время женщину не найдут никогда, ведь это анонимный телеграм-канал с рандомной фотографией и который зарегистрирован на украинский номер.

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Россиянин получил 10 тысяч гривен через крипту и похвастался желанной возлюбленной. Украина получила уничтожение склада, который стоит гораздо больше 100 тысяч гривен. По словам советника мэра Мариуполя, таких историй будет становиться все больше.