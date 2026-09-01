Россиянин расстрелял людей в Черногории, а затем, спасаясь от полиции, покончил с собой

30-летний гражданин России Михаил Шабунин устроил стрельбу в Черногории. Когда правоохранители попытались задержать убийцу, он покончил жизнь самоубийством.

В Черногории гражданин страны-агрессора застрелился, совершив тройное убийство. Об этом сообщают издания RTCG и N1.

Что известно о стрельбе в Черногории?

31 августа после 16:00 Шабунин из огнестрельного оружия застрелил троих сотрудников стрельбища Česká zbrojovka вблизи Даниловграда: 24-летнего Петра Глобаревича из Подгорицы, 67-летнего Момира Радоньича из Даниловграда и 20-летнего Неманю Капора из Подгорицы.

После тройного убийства россиянин скрылся на черном автомобиле одного из погибших в направлении Рогамов, после чего на такси добрался из Подгорицы до Герцег-Нови. Автомобиль Seat Cordoba, на котором он скрывался, нашли в ходе масштабных поисков в районе Враньских Нив.

Впоследствии правоохранители выяснили, что беглец находится на территории муниципалитета Герцег-Нови. Для задержания преступника в районе были задействованы значительные силы полиции, вертолет Армии Черногории и современное техническое оборудование.

После того как его окружили, Шабунин открыл огонь в сторону полицейских, а затем покончил с собой с помощью огнестрельного оружия.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства, приведшие к тройному убийству.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа в швейцарском Аарау во время технофестиваля Aarauer Rave Vol. 7 произошла стрельба. На мероприятии находились около 3,5 тысячи человек.

В результате стрельбы один человек погиб, еще пятеро получили ранения.