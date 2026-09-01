У Чорногорії громадянин країни-агресорки застрелився, скоївши потрійне вбивство. Про це повідомляють видання RTCG та N1.

Що відомо про стрілянину у Чорногорії?

31 серпня після 16:00 Шабунін із вогнепальної зброї застрелив трьох працівників стрільбища Česká zbrojovka поблизу Даниловграда: 24-річного Петра Глобаревича з Подгориці, 67-річного Момира Радоньїча з Даниловграда та 20-річного Неманю Капора з Подгориці.

Після потрійного вбивства росіянин утік на чорному автомобілі одного із загиблих до Рогамів, після чого на таксі дістався з Подгориці до Герцег-Нові. Автомобіль Seat Cordoba, на якому він тікав, знайшли під час масштабних пошуків у районі Враньських Нив.

Згодом правоохоронці з'ясували, що втікач перебуває на території муніципалітету Герцег-Нові. Для затримання злочинця у районі були задіяні значні сили поліції, вертоліт Армії Чорногорії та сучасне технічне обладнання.

Після того як його оточили, Шабунін відкрив вогонь у бік поліцейських, а потім скоїв самогубство з використанням вогнепальної зброї.

Поліція продовжує розслідувати обставини, які призвели до потрійного вбивства.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 серпня у швейцарському Аарау під час технофестивалю Aarauer Rave Vol. 7 сталася стрілянина. На заході перебували близько 3,5 тисячі людей.

Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.