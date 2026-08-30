Про це повідомляє низка іноземних ЗМІ, зокрема RMF24 з посиланням на правоохоронців.

Нічний хаос на іподромі

У ніч на 30 серпня у швейцарському місті Аарау під час події "Aarauer Rave Vol. 7" пролунала серія пострілів. Трагедія сталася приблизно о 02:30 на території, де зібралося близько 3,5 тисячі шанувальників електронної музики. Свідки події у розмові з журналістами зазначили, що перші звуки пострілів сприйняли як звичайний святковий феєрверк. Утім, уже за декілька секунд майданчиком пролунали крики "Усі на землю!", після чого розпочалася паніка.

Одразу після перших сигналів тривоги поліція щільно оточила територію проведення фестивалю. До спеціальної операції залучили підрозділи пожежної охорони, цивільного захисту кантону Ааргау та навіть військовий гелікоптер Super Puma.

Правоохоронці звернулися до всіх відвідувачів із проханням надати будь-які відеозаписи чи свідчення, які можуть допомогти слідству. Також громадян закликають оминати район іподрому, оскільки зловмисник або декілька нападників усе ще можуть перебувати на волі.

У яких ще країнах нещодавно трапилися жахливі інциденти?

Нагадаємо, у школі Debsirin Nonthaburi поблизу Бангкока у Таїланді 7 серпня сталася стрілянина. За даними поліції, 14-річний учень відкрив вогонь, унаслідок чого загинув щонайменше один учитель, ще 15 людей, серед яких школярі, постраждали. Після нападу підліток наклав на себе руки. Правоохоронці також заявили, що перед стріляниною він убив своїх бабусю та дідуся.

Крім того, під час фестивалю Salsa on St. Clair у Торонто ввечері 11 липня також стався інцидент зі зброєю, внаслідок якого загинули двоє чоловіків і ще четверо людей отримали вогнепальні поранення. На момент інциденту на фестивалі перебували близько 13 тисяч людей, між якими виникла паніка та масова втеча. За даними поліції, стрілянина була перестрілкою між щонайменше двома озброєними людьми.

Раніше, під час святкування Дня незалежності США ввечері 4 липня на Коні-Айленді в Брукліні сталася стрілянина. Поранення дістали восьмеро людей, серед них четверо дітей віком від 6 до 14 років. Тоді, усіх постраждалих госпіталізували: семеро перебували у стабільному стані, ще одна жінка – у критичному. Поліція вилучила зброю.