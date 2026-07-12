Про це пише CBC.

Що відомо про стрілянину, яка трапилася у Торонто?

Увечері 11 липня в Торонто під час фестивалю Salsa on St. Clair сталася стрілянина. За даними поліції, загинули двоє чоловіків, ще четверо людей отримали вогнепальні поранення. Інцидент стався близько 20:00 за місцевим часом поблизу перехрестя St. Clair Avenue West та Arlington Avenue, де проходив щорічний фестиваль латиноамериканської культури, музики та кухні.

За словами заступника начальника поліції Торонто Френка Барредо, на момент стрілянини на заході перебували близько 13 тисяч людей. Спочатку поліція повідомила про можливого активного стрільця, однак пізніше уточнила, що це була перестрілка між щонайменше двома озброєними людьми, які відкрили вогонь один по одному. Правоохоронці вилучили дві одиниці зброї та встановили три окремі місця злочину. Наразі відомо, що жодного підозрюваного не затримано.

Очевидці розповідають, що після перших пострілів натовп охопила паніка. Люди вибігали з території, де проводився фестиваль, ховалися в ресторанах і магазинах, дехто падав під час тисняви. За словами свідків, батьки прикривали своїх дітей, а медики просто на вулиці надавали допомогу пораненим, зокрема проводили серцево-легеневу реанімацію одному з постраждалих.



Поліція Торонто стримує натовп під час пошуку стрільця / Фото The Canadian Press

Мер Торонто Олівія Чоу назвала інцидент "огидним і безрозсудним актом насильства" та пообіцяла забезпечити поліцію всіма необхідними ресурсами для пошуку винних. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що шокований трагедією, висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та запевнив у повній підтримці правоохоронців. Прем'єр провінції Онтаріо Даг Форд також заявив, що винні мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності.

Фестиваль Salsa on St. Clair проводиться вже понад 20 років і вважається одним із найбільших сімейних літніх заходів Торонто. Поліція повідомила, що наразі загрози для мешканців району немає, однак розслідування триває, а слідчі аналізують велику кількість відеозаписів, які можуть допомогти встановити обставини трагедії.

Це вже не перший масовий фестиваль у Торонто цього року. На початку червня під час Do West Fest поліції довелося втручатися через надто велике скупчення людей. Тоді правоохоронці повідомляли, що натовп був настільки щільним, що рятувальники не могли дістатися до місця подій.

Нагадаємо, у Нью-Йорку під час святкування Дня незалежності США також сталася стрілянина, унаслідок якої поранення дістали щонайменше восьмеро людей, серед них четверо дітей. Усіх постраждалих госпіталізували: семеро перебувають у стабільному стані, а 21-річна жінка – у критичному. Поліція вилучила зброю та розслідує обставини інциденту, підозрюваних наразі не затримали.