Про це повідомляють The Guardian та ABC News.

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Що відомо про стрілянину в Нью-Йорку?

Поліція Нью-Йорка повідомила, що стрілянина сталася близько 22:37 за місцевим часом на Вест-стріт в районі Коні-Айленд у Брукліні.

За попередніми даними, поранень зазнали восьмеро людей. Серед них – двоє чоловіків віком 37 і 33 роки, дві жінки віком 25 і 21 рік, а також четверо хлопців віком 14, 12, 7 і 6 років. Їхні особи офіційно не розголошують.

Усіх постраждалих госпіталізували: стан сімох із них медики оцінюють як стабільний, а 21-річна жінка перебуває у критичному стані.

На місці події правоохоронці також вилучили вогнепальну зброю. Наразі вони встановлюють усі обставини стрілянини, однак затриманих у справі поки немає.

Нагадаємо, в суботу, 4 липня, Сполучені Штати відзначили 250-річчя незалежності масштабними святкуваннями по всій країні. У Нью-Йорку відбувся традиційний феєрверк над Бруклінським мостом, міжнародний морський парад Sail4th 250, а також легендарний конкурс із поїдання хот-догів Nathan's Famous.

Однак цьогоріч на святкування вплинула негода: урочисті заходи скасували в Гартфорді (штат Коннектикут), а також у Гаррісбурзі та Вілкс-Барре (штат Пенсильванія).

Натомість у Бостоні відвідувачів концерту й феєрверку тимчасово попросили пройти в укриття, після чого святкування відновили.