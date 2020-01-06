Россиянин хотел подкупить пограничника "красивыми купюрами": видео

За две "красивые купюры" россиянин хотел попасть в Украину, но оказался в полиции. Однако получил три года запрета въезда в Украину.

По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, вечером 6 января он пытался попасть на территорию Украины в аэропорту Борисполь.

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Мужчина не смог подтвердить цель своего пребывания. Однако решил не сдаваться так просто и предложил пограничнику взятку.

Сейчас россиянина с "красивыми купюрами" передали в руки правоохранителей.

К слову, недавно украинские пограничники задержали на украинско-польской границе машину, которая находилась в международном розыске. Ею управлял 50-летний россиянин, который пытался выехать из Украины.

Смотрите видео, как россиянин хотел подкупить украинского пограничника: