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      Россиянин хотел подкупить пограничника "красивыми купюрами": видео

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      Россиянин хотел подкупить пограничника взяткой / Скриншот из видео

      За две "красивые купюры" россиянин хотел попасть в Украину, но оказался в полиции. Однако получил три года запрета въезда в Украину.

      По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, вечером 6 января он пытался попасть на территорию Украины в аэропорту Борисполь.

      К слову: Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"

      Мужчина не смог подтвердить цель своего пребывания. Однако решил не сдаваться так просто и предложил пограничнику взятку.

      Сейчас россиянина с "красивыми купюрами" передали в руки правоохранителей.

      К слову, недавно украинские пограничники задержали на украинско-польской границе машину, которая находилась в международном розыске. Ею управлял 50-летний россиянин, который пытался выехать из Украины.

      Смотрите видео, как россиянин хотел подкупить украинского пограничника:

       

      12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
      6 января
      2085
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Госпогранслужба Взятка
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