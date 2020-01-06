Росіянин хотів підкупити прикордонника "красивими купюрами": відео

За дві "красиві купюри" росіянин хотів потрапити в Україну, але опинився в поліції. Окрім цього, отримав три роки заборони в’їзду в Україну.

За інформацією пресслужби Державної прикордонної служби України, ввечері 6 січня він намагався потрапити на територію України в аеропорту Бориспіль.

До слова: Українські прикордонники затримали любителя совка на "радянських бляхах"

Чоловік не зміг підтвердити мету свого перебування. Проте вирішив не здаватися так просто та запропонував прикордоннику хабар.

Наразі росіянина з "красивими купюрами" передали в руки правоохоронців.

До слова, нещодавно українські прикордонники затримали на українсько-польському кордоні автівку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Нею керував 50-річний росіянин, який намагався виїхати з України.

Дивіться відео, як росіянин хотів підкупити українського прикордонника: