Россиянин за баснословные деньги предлагал экс-советнику Трампа компромат на Клинтон

Два года назад советник Дональда Трампа Роджер Стоун встретился с выходцем из России Генри Гринбергом, который предложил предоставить компромат на Хиллари Клинтон за два миллиона долларов.

Об этом сам Стоун рассказал в интервью The Washington Post.

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Как пишет издание, этот разговор экс-советник Трампа скрыл во время расследования российского вмешательства в американские выборы президента 2016 года.

Вы не понимаете Дональда Трампа. Он ни за что не платит,

– ответил тогда он.

По информации ресурса, россиянин якобы выдал себя за информатора ФБР. А в судебных документах этот человек фигурирует под другим именем, под которым он якобы работал на Бюро 17 лет. В самом же ФБР эту информацию пока не комментируют.

Тогда я не понимал, что это операция ФБР, но сейчас я уверен, что это была она,

– убежден Стоун.

К слову, дело о российском вмешательстве в выборы президента США и до сих пор продолжается. Сам Трамп в очередной раз назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм".