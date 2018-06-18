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Росіянин за шалені гроші пропонував екс-раднику Трампа компромат на Клінтон

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Дональд Трамп і Гілларі Клінтон
Дональд Трамп і Гілларі Клінтон / ch-z.com.ua

Два роки тому радник Дональда Трампа Роджер Стоун зустрівся з вихідцем із Росії Генрі Грінбергом, який запропонував надати компромат на Гілларі Клінтон за два мільйони доларів.

Про це сам Стоун розповів в інтерв'ю The Washington Post.

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Як пише видання, цю розмову екс-радник Трампа приховав під час розслідування російського втручання в американські вибори президента 2016 року.

Ви не розумієте Дональда Трампа. Він ні за що не платить,
– відповів тоді він.

За інформацією ресурсу, росіянин нібито видав себе за інформатора ФБР. А в судових документах цей чоловік фігурує під іншим ім'ям, під яким він нібито працював на Бюро 17 років. У самому ж ФБР цю інформацію поки не коментують.

Тоді я не розумів, що це операція ФБР, але зараз я впевнений, що це була вона,
– переконаний Стоун.

До слова, справа про російське втручання у вибори президента США і досі триває. Сам Трамп вкотре назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".

Теги: Гілларі Клінтон Новини політики Новини США Дональд Трамп Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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