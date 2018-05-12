Россиянин за шутку над росгвардейцем может получить суровое наказание: видео

Мужчина решил пошутить над росгвардейцем в московском метро. За это россиянину грозит лишение свободы.

Об этом сообщается в пресс-службе следственного кабинета РФ.

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Отмечается, что 27-летний россиянин обхватил росгвардейца руками и пронес по вестибюлю. Его сразу задержали и инкриминировали его действия как препятствие работе сотрудника Росгвардии.

За "умысел на применение насилия" шутника могут лишить свободы сроком до 5 лет.

Смотрите видео, что сделал шутник: