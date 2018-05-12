Росіянин через жарт над росгвардійцем може отримати суворе покарання: відео
Чоловік вирішив пожартувати над росгвардійцем у московському метро. Через це росіянину погрожує позбавлення волі.
Про це повідомляється у прес-службі слідчого кабінету РФ.
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Зазначається, що 27-річний росіянин обхопив росгвардійця руками та проніс по вестибюлю. Його відразу затримали й інкримінували дії чоловіка як перешкоду роботі співробітника Росгвардії
За "умисел на застосування насильства" жартівника можуть позбавити волі терміном до 5 років.
Дивіться відео, що зробив жартівник:
Джерело: 24 Канал
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