Росіянин через жарт над росгвардійцем може отримати суворе покарання: відео

Чоловік вирішив пожартувати над росгвардійцем у московському метро. Через це росіянину погрожує позбавлення волі.

Про це повідомляється у прес-службі слідчого кабінету РФ.

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Зазначається, що 27-річний росіянин обхопив росгвардійця руками та проніс по вестибюлю. Його відразу затримали й інкримінували дії чоловіка як перешкоду роботі співробітника Росгвардії

За "умисел на застосування насильства" жартівника можуть позбавити волі терміном до 5 років.

Дивіться відео, що зробив жартівник: