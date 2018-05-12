26 гранат і 39 ножів, гвинтівки й автомати: у рівнянина вилучили арсенал зброї

Поліція провела обшук у 40-річного рівнянина, у результаті чого виявили у нього велику кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.

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У квартирі 40-річного рівнянина виявили 223 патрони, 26 ножів, 21 артилерійський снаряд, 18 гранат, автомат ППШ з двома магазинами, дві гвинтівки "Мосіна", два затвори, згортки табанки із вибуховими речовинами, схожими на порох та тротил, револьвер типу "Наган", сигнальний патрон, чотири мінометні міни та підривачі,

– йдеться у повідомленні.

Також у гаражному приміщенні чоловіка поліцейські вилучили 8 гранат, предмет, автомат, два пістолети "Флобер", 88 патронів та 13 ножів.



У рівнянина вилучили арсенал зброї

Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

"Усе вилучене відправлене на експертизу, яка визначить, чи є ці предмети холодною чи вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами", – пише прес-служба Нацполіції.

Дивіться відео Нацполіції про вилучення зброї, яку зберігав рівнянин: