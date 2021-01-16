Суд во Владивостоке оштрафовал местного жителя Гию Какабадзе на 40000 рублей (примерно 15000 гривен). Причиной стал пост в соцсетях про "Робина Пута", который ворует деньги у бедных и отдает их богатым.

Путин отобрал деньги у мужчины, который намекал, что Путин отбирает деньги

Мужчина по имени Гия Какабадзе, житель Владивостока в России, как-то опубликовал фотографию президента России Владимира Путина. Сделал он это на своей странице в соцсетях еще в 2019 году, пишет " МБХ медиа ".

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Все бы ничего, но картинка содержала неоднозначную подпись: "Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым".



"Робин Пут. Забирает деньги у бедных и отдает богатым" / Фото из соцсетей

Откровенно говоря, Какабадзе публиковал подобное неоднократно – в основном о тяжелой жизни в России. Но именно пост о Путине ему не простили.



Демотиватор про Путина, который ворует у бедных / Фото из соцсетей

Как свидетельствует протокол, наказанный судом мужчина выразил неуважение к "органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации". Он должен заплатить штраф – 40 тысяч рублей (примерно 15 тысяч гривен).

Заметим, это наказание не было для Какабадзе единственным. Дело в том, что в ноябре 2020 его задерживали на 7 суток за демонстрацию нацистской символики – изображения Путина в нацистской форме.