Символічно: росіянина оштрафували на 40000 за пост про Путіна, який відбирає гроші у бідних
Суд у Владивостоці оштрафував місцевого мешканця Гію Какабадзе на 40 тисяч рублів (приблизно 15 тисяч гривень). Причиною став пост у соцмережах про "Робіна Пута", який краде гроші у бідних і віддає їх багатим.
Путін відібрав гроші у чоловіка, який натякав, що Путін відбирає гроші
Чоловік на ім'я Гія Какабадзе, мешканець Владивостока у Росії, якось опублікував фотографію президента Росії Володимира Путіна. Зробив він це на своїй сторінці у соцмережах ще у 2019 році, пише "МБХ медіа".
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Усе б нічого, але картинка містила неоднозначний підпис: "Робін Пут. Краде у бідних, віддає багатим".
"Робін Пут. Забирає гроші у бідних і віддає багатим" / Фото з соцмереж
Відверто кажучи, Какабадзе публікував подібне неодноразово – здебільшого про важке життя у Росії. Але саме пост про Путіна йому не пробачили.
Демотиватор про Путіна, який краде у бідних / Фото з соцмереж
Як свідчить протокол, покараний судом чоловік висловив неповагу до "органів, які здійснюють державну владу в Російській Федерації". Він повинен заплатити штраф – 40 000 рублів (приблизно 15 000 гривень).
- Зауважимо, це покарання не було для Какабадзе єдиним. Річ у тім, що в листопаді 2020 року його затримували на 7 діб за демонстрацію нацистської символіки – зображенням Путіна в нацистській формі.
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