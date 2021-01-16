Суд у Владивостоці оштрафував місцевого мешканця Гію Какабадзе на 40 тисяч рублів (приблизно 15 тисяч гривень). Причиною став пост у соцмережах про "Робіна Пута", який краде гроші у бідних і віддає їх багатим.

Путін відібрав гроші у чоловіка, який натякав, що Путін відбирає гроші

Чоловік на ім'я Гія Какабадзе, мешканець Владивостока у Росії, якось опублікував фотографію президента Росії Володимира Путіна. Зробив він це на своїй сторінці у соцмережах ще у 2019 році, пише "МБХ медіа".

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Усе б нічого, але картинка містила неоднозначний підпис: "Робін Пут. Краде у бідних, віддає багатим".



"Робін Пут. Забирає гроші у бідних і віддає багатим" / Фото з соцмереж

Відверто кажучи, Какабадзе публікував подібне неодноразово – здебільшого про важке життя у Росії. Але саме пост про Путіна йому не пробачили.



Демотиватор про Путіна, який краде у бідних / Фото з соцмереж

Як свідчить протокол, покараний судом чоловік висловив неповагу до "органів, які здійснюють державну владу в Російській Федерації". Він повинен заплатити штраф – 40 000 рублів (приблизно 15 000 гривень).

Зауважимо, це покарання не було для Какабадзе єдиним. Річ у тім, що в листопаді 2020 року його затримували на 7 діб за демонстрацію нацистської символіки – зображенням Путіна в нацистській формі.

До слова, з Путіним нещодавно був скандал і в Україні.



Депутат Миколаївської обласної ради від "Опозиційної платформи – За життя" Максим Невінчаний привітав українців із Новим роком фотографією Путіна.