Жителя города Абакан задержали при попытке уехать в Украину. Об этом пишут росСМИ. Подробнее рассказывает 24 канал.
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Россиянина обвиняют в замахе на госизмену
Россиянин пытался выехать в Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Впрочем, в аэропорту Красноярска его задержала ФСБ. Мужчину обвиняют в замахе на госизмене.
По данным враждебных СМИ, ранее россиянин якобы совершил "акт вандализма по админзданиям органов власти региона". За это его привлекли к уголовной ответственности.
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Ранее "за госизмену" в России задержали студента
Осенью 2022 года российские силовики обвинили в приготовлении к преступлению 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердиана. Его также арестовали по делу о госизмене.
РосСМИ писали, что вроде бы студент "хотел передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну".