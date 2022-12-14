Жителя міста Абакан затримали під час спроби виїхати до України. Про це пишуть росЗМІ. Детальніше розповідає 24 канал.

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Росіянина звинувачують у замаху на держзраду

Росіянин намагався виїхати до України, аби вступити до лав ЗСУ. Втім, у аеропорту Красноярська його затримала ФСБ. Чоловіка звинувачують у замаху на держзраду.

За даними ворожих ЗМІ, раніше росіянин начебто здійснив "акт вандалізму щодо адмінбудівель органів влади регіону". За це його притягнули до кримінальної відповідальності.

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Раніше "за держзраду" в Росії затримали студента

Восени 2022 року російські силовики звинуватили у приготуванні до злочину 21-річного студента з Астрахані Гліба Вердіяна. Його також заарештували у справі про держзраду.

РосЗМІ писали, що начебто студент "хотів передати іноземним спецслужбам відомості, які становлять державну таємницю".

До речі, у Росії також притягують до відповідальності військовозобов'язаних, які не хочуть їхати на війну. Так, в одній з військових частин на Бєлгородщині сталося одразу два арешти "мобіків". Спершу їх викликали з колони та привселюдно посварили. Опісля силовики "спакували" мобілізованих у машину.