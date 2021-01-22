Российский турист бесплатно раздал шоколад детям на Занзибаре в Танзании. Он похвастался этим в сети, где его раскритиковали.

Запись опубликовали в закрытой фейсбук-странице "Тревел Президиум". Об этом сообщает 24 канал.

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Что зафиксировали на видео

На видео зафиксировали россиянина, который раздавал бесплатный шоколад темнокожим детям в оранжевых жилетах. На следующих кадрах видно, как мужчина сидел с ними в классе, хлопал в ладоши и пел.

Наши туристы на Занзибаре раздали 4 килограмма "Аленки", а потом поехали в школу и вернулись с невероятными эмоциями,

– написал в сети руководитель компании "Путеводная звезда" Руслан Исрафилов.



Россиянин раздает шоколад детям / Скриншот с видео

Критика подписчиков

Подписчики сообщества негативно отреагировали на такую ситуацию. Они раскритиковали россиянина:

"почувствовал себя благодетелем? Какое-то голое быдло удовлетворяет свои низменные инстинкты";

"идея, может, и хорошая, но преподнесено отвратительно",

"непонятно зачем снимали, для чего ездили. Это не помощь. Собственное эго позабавили";

"я тоже была на Занзибаре недавно и угощала детей конфетами. Но мне в голову не пришло сделать из этого шоу";

"давай, нищая обезьянка, дотянись за шоколадкой".

Отметим! Блогер из Киева с никнеймом di.rubens сняла скандальное видео на аллее Небесной Сотни, где назвала Россию любимой страной. После шквала критики в свою сторону девушка набросилась с обвинениями на офицера ВСУ, который его распространил.