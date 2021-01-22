Хайпанути не удалось: россиянин раздавал шоколад бедным детям в Танзании
Российский турист бесплатно раздал шоколад детям на Занзибаре в Танзании. Он похвастался этим в сети, где его раскритиковали.
Запись опубликовали в закрытой фейсбук-странице "Тревел Президиум". Об этом сообщает 24 канал.
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Что зафиксировали на видео
На видео зафиксировали россиянина, который раздавал бесплатный шоколад темнокожим детям в оранжевых жилетах. На следующих кадрах видно, как мужчина сидел с ними в классе, хлопал в ладоши и пел.
Наши туристы на Занзибаре раздали 4 килограмма "Аленки", а потом поехали в школу и вернулись с невероятными эмоциями,
– написал в сети руководитель компании "Путеводная звезда" Руслан Исрафилов.
Россиянин раздает шоколад детям / Скриншот с видео
Критика подписчиков
Подписчики сообщества негативно отреагировали на такую ситуацию. Они раскритиковали россиянина:
- "почувствовал себя благодетелем? Какое-то голое быдло удовлетворяет свои низменные инстинкты";
- "идея, может, и хорошая, но преподнесено отвратительно",
- "непонятно зачем снимали, для чего ездили. Это не помощь. Собственное эго позабавили";
- "я тоже была на Занзибаре недавно и угощала детей конфетами. Но мне в голову не пришло сделать из этого шоу";
- "давай, нищая обезьянка, дотянись за шоколадкой".
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