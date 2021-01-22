Хайпанути не вдалось: росіянин роздавав шоколад бідним дітям у Танзанії
Російський турист безкоштовно роздав шоколад дітям на Занзібарі в Танзанії. Він похвалився цим у мережі, де його розкритикували.
Запис опублікували у закритій фейсбук-сторінці "Тревел Президія". Про це повідомляє 24 канал.
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Що зафіксували на відео
На відео зафіксували росіянина, який роздавав безоплатний шоколад темношкірим дітям в помаранчевих жилетах. На наступних кадрах видно, як чоловік сидів з ними у класі, плескав у долоні та співав.
Наші туристи на Занзібарі роздали 4 кілограми "Оленки", а потім поїхали в школу і повернулися з неймовірними емоціями,
– написав у мережі керівник компанії "Путеводная звезда" Руслан Ісрафілов.
Росіянин роздає шоколад дітям / Скриншот з відео
Критика підписників
Підписники спільноти негативно відреагували на таку ситуацію. Вони розкритикували росіянина:
- "відчув себе благодійником? Якесь голе бидло задовольняє свої низинні інстинкти";
- "ідея, може, і хороша, але піднесено огидно",
- "незрозуміло навіщо знімали, для чого їздили. Це не допомога. Власне его потішили";
- "я теж була на Занзібарі недавно і пригощала дітей цукерками. Але мені в голову не прийшло зробити з цього шоу";
- "давай, злиденна мавпочка, дотягнися за шоколадкою".
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