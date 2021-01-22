Російський турист безкоштовно роздав шоколад дітям на Занзібарі в Танзанії. Він похвалився цим у мережі, де його розкритикували.

Запис опублікували у закритій фейсбук-сторінці "Тревел Президія". Про це повідомляє 24 канал.

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Що зафіксували на відео

На відео зафіксували росіянина, який роздавав безоплатний шоколад темношкірим дітям в помаранчевих жилетах. На наступних кадрах видно, як чоловік сидів з ними у класі, плескав у долоні та співав.

Наші туристи на Занзібарі роздали 4 кілограми "Оленки", а потім поїхали в школу і повернулися з неймовірними емоціями,

– написав у мережі керівник компанії "Путеводная звезда" Руслан Ісрафілов.



Росіянин роздає шоколад дітям / Скриншот з відео

Критика підписників

Підписники спільноти негативно відреагували на таку ситуацію. Вони розкритикували росіянина:

"відчув себе благодійником? Якесь голе бидло задовольняє свої низинні інстинкти";

"ідея, може, і хороша, але піднесено огидно",

"незрозуміло навіщо знімали, для чого їздили. Це не допомога. Власне его потішили";

"я теж була на Занзібарі недавно і пригощала дітей цукерками. Але мені в голову не прийшло зробити з цього шоу";

"давай, злиденна мавпочка, дотягнися за шоколадкою".

Зазначимо! Блогерка з Києва з нікнеймом di.rubens зняла скандальне відео на алеї Небесної Сотні, де назвала Росію улюбленою країною. Після шквалу критики у свій бік дівчина накинулася зі звинуваченнями на офіцера ЗСУ, який його поширив.