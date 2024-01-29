Как отмечают журналисты, гражданина России суд присяжных признал виновным. Следовательно, мужчине, который был безбилетным пассажиром самолета и прибыл в США без билета, паспорта или визы, может ожидать тюремный срок.

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Могут посадить на 5 лет

46-летнего Сергея Очигаву может ожидать заключения на срок до 5 лет. Его могут отправить в федеральную тюрьму. Само же дело против него было открыто в ноябре 2023 года. Случилось это после того, как из Копенгагена россиянин прибыл самолетом в Лос-Анджелес.

Как говорят прокуроры, Очигава прибыл в контрольно-пропускной пункт таможенной и пограничной службы в Лос-Анджелесе. Заявляют, что он "дал ложную и обманчивую" информацию. Сначала сообщал, что оставил свой паспорт в самолете.

Но его имя не смогли найти ни среди пассажиров этого самолета, ни среди других международных рейсов. Причем у россиянина не было с собой не только паспорта, но и визы, которая позволяла бы въехать в Соединенные Штаты.

Как выяснилось, в Очигавы был как русский, так и израильский паспорт. Его предъявили в суд 5 декабря. Мужчина виновным в выдвинутых обвинениях себя не признал. Пока он – под стражей. А приговор ему предстоит вынести в феврале 2024 года.

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