Як зазначають журналісти, громадянина Росії суд присяжних визнав винним. Відтак, чоловікові, котрий був безквитковим пасажиром літака та прибув до США без квитка, паспорта чи візи, може очікувати тюремний термін.

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Можуть посадити на 5 років

На 46-річного Сергія Очігаву може очікувати ув'язнення на термін до 5 років. Його можуть запроторити до федеральної в'язниці. Саму ж справу проти нього відкрили у листопаді 2023 року. Сталося це після того, як з Копенгагена росіянин прибув літаком до Лос-Анджелеса.

Як кажуть прокурори, Очігава прибув до контрольно-пропускного пункту митної та прикордонної служби у Лос-Анджелесі. Заявляють, що він "дав неправдиву та оманливу" інформацію. Спочатку повідомляв, що залишив свій паспорт у літаку.

Але його ім'я не змогли знайти ані серед пасажирів цього літака, ані серед інших міжнародних рейсів. Причому у росіянина не було з собою не лише паспорта, а й візи, яка дозволяла б в'їхати до Сполучених Штатів.

Як з'ясувалося, в Очігави був як російський, так і ізраїльський паспорти. Його пред'явили до суду 5 грудня. Чоловік себе винним у висунутих звинуваченнях не визнав. Наразі він – під вартою. А вирок йому мають винести у лютому 2024 року.

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