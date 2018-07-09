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Россиянину, который разлил яд в аэропорту Тбилиси, избрали меру пресечения

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В Грузии россиянину, который пролил яд в зале вылета международного аэропорта Тбилиси, избрали меру пресечения – два месяца содержания под стражей
В Грузии россиянину, который пролил яд в зале вылета международного аэропорта Тбилиси, избрали меру пресечения – два месяца содержания под стражей / oc-media.org

В Грузии россиянину, который пролил яд в зале вылета международного аэропорта Тбилиси, избрали меру пресечения – два месяца содержания под стражей. Добавим, что гражданин РФ не признает своей вины.

Он утверждает, что не имел при себе никакой опасной для здоровья жидкости, поэтому и не мог разлить ее в аэропорту, передает "Кавказский узел".

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По словам задержанного россиянина, в аэропорту он действительно был, но приходил туда, чтобы купить обратный билет в Санкт-Петербург. Однако у следствия по этому инциденту кардинально другое мнение.

Мотивом россиянина была месть. Он хотел навредить своему знакомому, который работает в аэропорту,
– отметила прокурор Майя Силагадзе.

Отмечается, что заседание суда по этому делу состоялось 5 июля. Суд вынес решение о предварительном двухмесячном заключении обвиняемого.

К слову, гражданин РФ утверждает, что является уроженцем Грузии и, что родился и вырос в Тбилиси. Он добавляет, что только последние несколько лет проживает в Санкт-Петербурге.

Напомним, 2 июля 2018 года мужчина разлил жидкость, содержащую вредное для здоровья вещество, у кассы одной из авиакомпаний в зале вылета международного аэропорта Тбилиси. Сотрудники Департамента контрразведки при Службе государственной безопасности Грузии задержали гражданина Российской Федерации. Вследствие ситуации в больницу доставили 7 человек, среди которых были сотрудники аэропорта. У некоторых из них наблюдались симптомы отравления.

Теги: Новости политики Новости России Криминальные новости Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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