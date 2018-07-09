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Росіянину, який розлив отруту в аеропорту Тбілісі, обрали запобіжний захід

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У Грузії росіянину, який пролив отруту в залі вильоту міжнародного аеропорту Тбілісі, обрали запобіжний захід – два місяці тримання під вартою
У Грузії росіянину, який пролив отруту в залі вильоту міжнародного аеропорту Тбілісі, обрали запобіжний захід – два місяці тримання під вартою / oc-media.org

У Грузії росіянину, який пролив отруту в залі вильоту міжнародного аеропорту Тбілісі, обрали запобіжний захід – два місяці тримання під вартою. Додамо, що громадянин РФ не визнає своєї вини.

Він стверджує, що не мав при собі жодної небезпечної для здоров'я рідини, тому й не міг розлити її в аеропорті, передає "Кавказский узел".

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За словами затриманого росіянина, в аеропорту він дійсно був, але приходив туди, щоб купити зворотній квиток в Санкт-Петербург. Проте у слідства щодо цього інциденту кардинально інша думка.

Мотивом росіянина була помста. Він хотів нашкодити своєму знайомому, який працює в аеропорту,
– зазначила прокурор Майя Сілагадзе.

Зазначається, що засідання суду у цій справі відбулося 5 липня. Суд виніс рішення про попереднє двомісячне ув'язнення обвинуваченого.

До слова, громадянин РФ стверджує, що є уродженцем Грузії та, що народився і виріс у Тбілісі. Він додає, що лише останні декілька років проживає у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 2 липня 2018 року чоловік розлив рідину, яка містить шкідливу для здоров’я речовину, біля каси однієї з авіакомпаній у залі вильоту міжнародного аеропорту Тбілісі. Співробітники Департаменту контррозвідки при Службі державної безпеки Грузії, затримали громадянина Російської Федерації. Внаслідок ситуації в лікарню доставили 7 людей, серед яких були співробітники аеропорту. У декого з них спостерігалися симптоми отруєння.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини Грузії Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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