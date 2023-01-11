Россиянка Архипова не будет возглавлять жюри Премии Андерсена после шквала критики

Международный совет детской и юношеской книги IBBY попал в скандал, взяв в жюри представительницу России. Ряд национальных представительств возмутило соответствующее решение.

После громкого скандала и массовой критики IBBY объявила об отставке россиянки Анастасии Архиповой с поста главы жюри премии Ганса Кристиана Андерсена. Об этом говорится в пресс-релизе.

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Что сказали в IBBY

24 Канал обращался с официальным письмом к президентке IBBY Сильвии Варделл с просьбой объяснить свою позицию. В своем ответе она не ответила на вопрос, а лишь подчеркнула, что "у организации есть твердая позиция относительно войны в Украине и выступает против нападения России".

В пресс-релизе отметили, что Архипову избрали председателем жюри на 38-й Генеральной ассамблее конгресса IBBY в сентябре 2022 года "демократическим путем" в присутствии 42 представителей национальных секций IBBY.

"Не было ни одной оппозиции по ее выдвижению, и никаких возражений не выдвигали во время ее избрания", – объяснила президент IBBY Сильвия Варделл.

Она подчеркнула, что Архипова "внимательно относится к восприятию внешнего мира" и "осознает важность работы IBBY и ее авторитет в мире". По ее словам, россиянка сама подала заявление об отставке с должности главы жюри премии Ганса Кристиана Андерсена.

Кто заменит Архипову

Как пояснили в организации, IBBY "решительно и однозначно" осуждает военную агрессию России против Украины и "поддерживает Украинскую национальную секцию IBBY по всему миру".

"Сообщество IBBY базируется на доверии между членами и на глубоком убеждении, что о них не следует судить на основании их национальности или действий правительства. За последние 70 лет члены IBBY со всего мира работали для достижения общих целей, несмотря на политические препятствия, финансовые кризисы или ярость природы". "Мы продолжаем соблюдать принципы IBBY и придерживаемся преданного дела объединения книг и детей независимо от страны, правительства или гражданства", – отметила Варделл.

Что этому предшествовало

Отметим, что организация сообщила об этом на своем сайте вскоре после того, как Королева Дании Маргрете II отказалась патронировать Премию Андерсена.

Перед этим ряд национальных представительств IBBY, включая Швецию, Норвегию, Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, Бельгию, Молдову и Украину выдвинули требование отставки новоназначенного главы жюри премии Андерсена.

Российская иллюстратор Архипова принадлежит к Московскому союзу художников, который активно поддерживает войну против Украины. Недавно там провели конкурс, посвященный войне в Украине и мобилизации в России.

Временным главой премии в 2024 году вместо Анастасии Архиповой станет бывший исполнительный директор IBBY Лиз Пейдж.