Після гучного скандалу та масової критики IBBY оголосила про відставку росіянки Анастасії Архіпової з поста голови журі премії Ганса Крістіана Андерсена. Про це йдеться у пресрелізі.

Варте уваги Російський слід в IBBY: як і чому поважна організація вляпалась у гучний скандал

Зверніть увагу! 24 Канал звертався з офіційним листом до президентки IBBY Сильвії Варделл з проханням пояснити свою позицію. У своїй відповіді вона не відповіла на питання, а лише наголосила, що "організація має тверду позицію щодо війни в Україні та виступає проти нападу Росії".

Що сказали в IBBY

В пресрелізі зазначили, що Архіпову обрали головою журі на 38-й Генеральній асамблеї конгресу IBBY у вересні 2022 року "демократичним шляхом" в присутності 42 представників національних секцій IBBY.

"Не було жодної опозиції щодо її висунення, і жодних заперечень не висували під час її обрання", – пояснила президентка IBBY Сильвія Варделл.

Вона наголосила, що Архіпова "уважно ставиться до сприйняття зовнішнього світу" і "усвідомлює важливість роботи IBBY та її авторитет у світі". За її словами, росіянка сама подала заяву про відставку з посади голови журі премії Ганса Крістіана Андерсена.

Хто замінить Архіпову

Як пояснили в організації, IBBY "рішуче та однозначно" засуджує військову агресію Росії проти України та "підтримує Українську національну секцію IBBY в усьому світі".

"Спільнота IBBY базується на довірі між членами та на глибокому переконанні, що про них не слід судити на підставі їхньої національності або дій уряду. За останні 70 років члени IBBY з усього світу працювали для досягнення спільних цілей попри політичні перешкоди, фінансові кризи чи лють природи. Ми продовжуємо дотримуватися принципів IBBY і дотримуємося відданої справи об’єднання книжок і дітей незалежно від країни, уряду чи громадянства", – зазначила Варделл.

До слова. Тимчасовою головою премії у 2024 році замість Анастасії Архіпової стане колишня виконавча директорка IBBY Ліз Пейдж.

Що цьому передувало