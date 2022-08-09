россиянка в Австрии кричала на улицах о "Херсон наш", но ее мгновенно догнала карма

россияне не могут упустить возможности кичиться своими захватническими настроениями. Так, в Австрии одна из представительниц страны-агрессора выкрикивала о захваченном Херсоне, и нарвалась на неприятности.

И пока на временно оккупированных территориях враг всячески пытается провести референдум, для россиян он уже состоялся. Поэтому заграницей они не оставляют возможностей этим похвастаться.

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россияне не воровали у Украины 0 дней

Ролик, который выложили в сеть, демонстрирует россиянку, которая на том же "загнивающем Западе" – в Австрии – решила провести отпуск. оккупантка снимала разговорное видео, во время которого прицепилась к нескольким девушкам из Украины.

В обоих видео присутствует ненормативная лексика. Не рекомендуем смотреть их несовершеннолетним, а также людям с тонкой душевной организацией.

Ее обращение началось с восклицания "слава россии". Это еще одно доказательство того, что оккупант просто не может прожить ни дня, чтобы у нас что-то не украсть. После того как ее проигнорировали, городская сумасшедшая решила не останавливаться.

Она догнала украинок и выкрикивала им в спины "россия победит". А вишенкой, так сказать, должен быть вопрос о том, чей же Херсон. Хотя девушки подчеркнули, что Украины, оккупантку этот ответ не устроил. Она отметила, что в городе уже проводят "референдум". И что, мол, он скоро станет российским до конца.

оккупантка в Австрии выкрикивала о захваченном Херсоне: смотрите видео 18+ (присутсвует ненормативная лексика!)

И мы, возможно, не упоминали бы об этой городской сумасшедшей месте в Австрии. Но просто не могли обойти вниманием ее жалобу, используя мемную фразу "А что случилось?".

Карма была моментальной

Вскоре она записала для своих подписчиков телеграмму видео. На нем девушка жаловалась на обслуживание бронирования жилья Booking. Мол, ей отменили бронь. Более того, аккаунт оккупантки там тоже снесли.

Как только мне пришло на почту письмо от Booking, что моя бронь отменена, деньги вернут в течение трех дней. Что, б***ь, довольны? Вы мне уничтожили весь отпуск,

– театрально плачет оккупантка.

россиянка жалуется на испорченный отпуск: смотрите видео 18+ (присутсвует ненормативная лексика!)

А могла себе вежливо сидеть где-нибудь на болотах и горя не знать. Да нет, ей ужасно нужно было выкрикивать всевозможные глупости в Австрии, за что россиянка и поплатилась. И это еще она отделалась легким испугом. Могла же получить еще и депортацию из страны с запретом на въезд.

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