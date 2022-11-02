"Несчастная" россиянка уже месяц не может найти жилье в Италии: готова на все

Иметь российский паспорт – большая проблема в современном мире. Граждане государства-террориста уже месяц не удается снять жилье за границей – очевидно, девушке придется жить на улице в Италии.

Как пишет на странице Дарьи Ритмо, она "бизнесменка в трусах", но похоже, что девушка скоро останется без трусов, а тем более без жилья. Ей не выходит уже долгое время арендовать квартиру в Италии, куда она переехала жить.

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Представительница враждебного государства почувствовала на себе, что это значит – иметь паспорт страны, начавшей войну. В описании своего аккаунта она обещает, что поможет заработать денег на дорогую машину, однако вряд ли ее советам стоит верить, если она банально не имеет возможности найти жилье.



Страница россиянки, которая не может арендовать жилье в Италии / Скриншот из инстаграма

Утром, 2 октября, она сообщила, что дела у нее плохие и утро совсем нехорошее. Девушка уже несколько недель каждый день по 3-4 часа тратит на то, чтобы договориться с риелторами о квартире, но все безрезультатно. Каждый раз она отдает агентам свой паспорт, когда находит очередную квартиру, а потом узнает, что почему-то в жилье внезапно заселился уже кто-то другой.

Я не понимаю, что делать и как мне жить. Мне постоянно говорят потом-потом… А потом оказывается, что квартира уже снята. А на сервисе я не могу снять, потому что они не принимают мою карту,

– сказала россиянка.

Также она отметила, что ей уже безразлично, какая квартира будет, если ей, конечно, удастся ее найти. Даже все равно, если она будет стоить "все деньги мира", потому что главное – хоть где-то жить.

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Напомним, россиянам нигде не рады, в частности в Кипре. Страна будет брать немалые деньги за въезд с граждан России на территорию своего государства. Такое решение было принято из-за приостановления соглашения между ЕС и страной-агрессором об упрощенном визовом режиме.

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