Россиянка из Ирпеня назвала оккупантов "сволочью" за то, как они ведут себя в Украине
12 марта 2022 , 15:27Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Антона Геращенко
Российские оккупанты бомбардировали и обстреливали Ирпень, что возле Киева. Одна из эвакуированных жительниц оказалась гражданкой страны-агрессора.
Видео с женщиной 12 марта опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Она рассказала, что когда-то хотела вернуться на родину.
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"Я всю жизнь мечтала вернуться на свою родину. Однако сейчас должна сказать, что такой сволочи, как они я еще не видела", – сказала женщина.
Их никто не звал
Жительница Ирпеня добавила – никогда бы не подумала, что они приедут ее "защищать". Отметила, что разрушать ее дом пришли и кадыровцы.
Я просила их об этом? Они с*ки,
– заявила она.
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