Россиянка нахвалялась, как ее взяли стажером в Конгресс: после огласки она там не задержалась

Россияне Елизавете Волковой удалось попасть на стажировку в американский Конгресс. Однако после ее восхвалений и огласки ситуации ее стажировка завершилась очень быстро.

На своей странице в твиттере россиянка похвасталась тем, что получила возможность стажироваться в американском Конгрессе. Этой ситуации озвучили, из-за чего стажировка закончилась слишком быстро.

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"Кровавый паспорт" не помешал стажировке

Елизавета в своем твиттере (страница девушки, к слову, уже удалена) решила рассказать, как девочка из страны-агрессора попала в США. Она рассказала, что летом 2022 года подала заявку на стажировку, но не заметила, что подаваться могут только граждане США.

Россиянка написала, что из документов у нее только "кровавый паспорт" и студенческая виза и на собеседование она не рассчитывала, однако каким-то волшебным образом она прошла отбор и получила возможность стажировки в Конгрессе.



Сообщения россиянки в твиттере / Скриншот

Однако информация о россияне на стажировке в Конгрессе быстро разлетелась сетью, а неравнодушные люди обозначали американских деятелей, в том числе старшего политического советника Хельсинкской комиссии США. Пола Массаро – большого друга Украины.

Кстати, именно он впоследствии и сообщил, что Елизавета больше не на стажировке.