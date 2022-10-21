Россиянка получила выплаты за мобилизованного, которого бросили в Украину: 2 рубля 26 копеек

Россия не только использует мобилизованных в качестве живого щита, но и не выплачивает компенсации их родным. Подобная ситуация произошла среди мобилизованных из тюменского отряда.

Так, жена одного из мобилизованных, брошенных в лесах под Энергодаром, получила выплаты всего 2 рубля 26 копеек. Именно столько, по мнению российских властей, стоит жизнь их военных.

Важно Россияне еще не поняли, как власть "отблагодарит" их за новые поражения на поле боя

Кроме того, она подтвердила информацию от других мобилизованных из тюменского отряда "Ермак", находящихся под Энергодаром на "второй линии обороны".

У них нет палаток, буржуек, еды. Они едят остатки того, что брали с собой. Спят в спальнике на голой земле. Нет возможности высушить вещи. Все болеют, у многих уже, возможно, пневмония, потому что постоянный мокрый и тяжелый кашель,

– пожаловалась женщина.



Россиянка получила выплаты за мобилизованное 2 рубля 26 копеек / Фото Astra

Она утверждает, что ее муж по специализации артиллерист, однако его поставили в пехоту. А танкистов вообще ставят к снайперам.

"В снайпера поставили полуслепого – до -12 на один глаз. За 2 недели учебы не научили ничего. Они не имеют ничего, кроме автомата. На весь батальон выдан один квадрокоптер, которым никто не умеет управлять", – заявила жена одного из мобилизованных.

И мобилизованные, и их родственники опасаются жаловаться открыто, поскольку за жалобы "могут без всего отправить на передовую".

У России проблемы с выплатами за мобилизованных

У России возникли огромные проблемы с выплатами для "частично мобилизованных" военных. Доходит до того, что некоторые из них и вовсе не получают никаких финансовых выплат. Как ранее рассказал военный эксперт Олег Жданов, мобилизованные россияне сейчас воюют буквально за "спасибо". Более того, их командиры даже не всегда оформляют боевые выходы.

Что следует знать о частичной мобилизации в России

В сентябре российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации России. Страна-агрессор планировала мобилизовать 300 тысяч человек.

Впрочем, указ содержал и закрытый пункт, в котором говорится о планах российских властей мобилизовать более миллиона мужчин.

Впоследствии стало ясно, что военная инфраструктура России не может обеспечить мобилизацию даже официально объявленных 300 тысяч. Многих без всякой подготовки начали опрокидывать на фронт.

Достойно внимания – Россияне отступают, чего ждать через 6 недель: смотрите видео