Россиянка рассказывала украинским детям, что за "русскую речь" не страшно "лечь под пули"

Россиянка, вероятно, учительница на оккупированных территориях, с улыбкой садиста рассказала украинским школьникам, что якобы умереть за русское слово не страшно.

Шокирующий видеоролик, на котором россиянка призывает детей умирать, чтобы сохранить "русскую речь", попал в сеть.

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К сожалению, неизвестно, где именно произошел инцидент, однако горящие в глазах "учительницы" огоньки ненависти и садизма ужасают. Вероятно, 1 сентября женщина провела "воспитательный час" со своими новыми учениками. Она зачитала им стихотворение о якобы важности русского языка. Приводим ниже язык оригинала:

"Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько останется без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово!"

Россиянка с улыбкой садиста рассказала маленьким украинцам, что сидеть в подвалах под бомбами и хоронить родных, чтобы "сохранить русскую речь" – не страшно.

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Ранее стало известно, что в школах Мелитополя детей заставляют фотографироваться с портретом владимира путина. Первый день знаний в школах оккупированного города начался со вступительного урока, на котором мелитопольцам рассказывали о том, что такого государства, как Украина, вообще не существует. В то же время есть россия.

После урока на перерыве детям предложили сделать коллективное фото в память о Дне знаний, но на фоне портрета диктатора и убийцы владимира путина. Многие дети отказались это делать. А на следующий день вообще не пришли в школу.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что всего 10% сотрудников образования согласились сотрудничать с оккупантами. Но он заметил, что среди коллаборантов нет ни одного директора, организатора образования.

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