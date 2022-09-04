Шокуючий відеоролик, на якому росіянка закликає дітей вмирати, аби зберегти "русскую речь", потрапив у мережу.
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На жаль, невідомо, де саме відбувся інцидент, однак вогники ненависті та садизму, що палають в очах "вчительки" жахають. Ймовірно, на 1 вересня жінка провела "виховну годину" зі своїми новими учнями. Вона зачитала їм вірш про нібито важливість російської мови. Наводимо нижче мовою оригіналу:
"Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!"
Росіянка з усмішкою садиста розповіла маленьким українцям, що сидіти у підвалах під бомбами й ховати рідних, щоб "сохранить русскую речь" – не страшно.
Як росіянка промивала мізки маленьким українцям: дивіться відео
Раніше стало відомо, що у школах Мелітополя дітей змушують фотографуватись із портретом владіміра путіна. Перший день знань у школах окупованого міста розпочався з вступного уроку, на якому мелітопольцям розповідали про те, нібито такої держави, як Україна, взагалі не існує. Натомість є росія.
Після уроку на перерві дітям запропонували зробити колективне фото на згадку про День знань, але на тлі портрета диктатора та вбивці владіміра путіна. Багато дітей відмовилися це робити. А наступного дня взагалі не прийшли до школи.
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що лише 10% співробітників освіти погодилися співпрацювати з окупантами. Але він зауважив, що серед колаборантів немає жодного директора, організатора освіти.
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