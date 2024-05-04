Россиянин Алексей Воронин пошел воевать против Украины из-за долгов и кредитов. Он вернулся домой без конечности, однако радуется, что получил компенсацию и смог купить квартиру, передает 24 Канал.

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Если бы имел право выбора, то не уходил бы

В разговоре с российскими журналистами Алексей рассказал, что жил за чертой бедности, пока не подписал контракт и не попал в Украину. Мать оккупанта тоже радуется, что он теперь без конечности, но с квартирой.

Он сразу мне позвонил и сказал: "Мама, я иду на войну". Не отказывала, просто ревела. Говорил: "Мама, все равно надо ехать, кредиты же платить надо",

– рассказала мать захватчика.

Российский военный признался, что пошел на фронт с надеждой, что ему "повезет". Также он рассказал, что не шел бы на войну, если бы имел право выбора.

Может, и хорошо, что он стал на мину. Остался жив. Все ребята, которые с ним были, все погибли,

– добавила мать оккупанта.

Оккупант также поделился, что не жалеет обо всем, что произошло, ведь он теперь имеет все "о чем думал и мечтал".

Потери России на 4 мая 2024 года

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1260 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла более 470 тысяч личного состава. Также на металлолом превратились тысячи единиц российской техники, стоимость которой достигает миллионов долларов.

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла: