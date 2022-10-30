"Мужчина полуживой, а денег нет": россиянка устроила истерику из-за мобилизации

Жительница России возмущается из-за путинской мобилизации. Жалуется, что ее мужа забрали на войну, а она с ребенком осталась в беде.

Женщина говорит, что никаких выплат или льгот не получает. Работы нет, а оплачивать все должна.

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Куда я только не ходила, меня толкают как последнюю собаку, со всех сторон… В центр занятости ходила, меня там отфутболили, работы нет,

– жалуется женщина.

Говорит, что водит с собой везде ребенка, потому что не с кем оставить.

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Мобилизированных с температурой не лечат

Она говорит, что ее муж лежит в военной части с температурой 40. Максимум, что он может получить из лечения – 2 таблетки парацетамола. По словам женщины, россияне не лечат своих мобилизованных. Рассказывает, что ее муж едва не задохнулся от кашля.

"Он 2 суток лежал никакой… У них всех температура",

– добавляет россиянка.

Она отметила, что когда приехала из части, тоже заразилась. Врачи поставили диагноз пневмония. Жалуется на безысходность, если ее муж умрет, потому что не знает, где будет брать деньги.

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