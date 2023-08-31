Полиция Бали задержала неадекватную российскую туристку, устроившую истерику в одном из магазинов. Ее действия "угрожали безопасности окружающих", так что гражданке России придется разбираться с миграционной службой.

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"Безумствовала и танцевала без видимой причины"

Инцидент произошел на улице Джалан Бали Клифф в туристическом районе острова Унгасан. Местные увидели, как туристка из РФ "безумствовала и танцевала без видимой причины". Их напугало поведение женщины, поэтому они вызвали правоохранителей.

Россиянка начала сопротивляться сотрудникам полиции, когда те вывели ее из магазина и надели на нее наручники. Также сообщают, что она бросалась на местных.

Туристку доставили в больницу, чтобы провести обследование. По словам представителя полиции Агунга Кетута Сурьянегара, у женщины могли возникнуть проблемы с психикой, а также депрессия.

После обследования россияне придется пообщаться с миграционной службой Бали.

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