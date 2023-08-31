Поліція Балі затримала неадекватну російську туристку, яка влаштувала істерику в одному з магазинів. ЇЇ дії "загрожували безпеці оточуючих", тож громадянці Росії доведеться розбиратися із міграційною службою.

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"Шаленіла і танцювала без видимої причини"

Інцидент стався на вулиці Джалан Балі Кліф у туристичному районі острова Унгасан. Місцеві побачили, як туристка з РФ "шаленіла і танцювала без видимої причини". Їх налякала поведінка жінки, тож вони викликали правоохоронців.

Росіянка почала чинити опір працівникам поліції, коли ті вивели її з магазину та надягли на неї наручники. Також повідомляють, що вона кидалась на місцевих.

Туристку доставили до лікарні, щоб провести обстеження. За словами представника поліції Агунга Кетута Сур'янегара, у жінки могли бути проблеми із психікою, а також депресія.

Після обстеження росіянці доведеться поспілкуватися із міграційною службою Балі.

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