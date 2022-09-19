Россиянка жалуется, что за границей ей не меняют рубли, а карты – не работают

Росинка начала сетовать в социальных сетях, что за границей не может обменять российские рубли. Она также рассказала, что обменяла доллары, и за эти деньги они живут.

Соответствующее видео она записала в стороз в инстаграме. Она также заявила, что хочет Cartier, потому ей нужны деньги.

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Россиянка жалуется на то, что не может обменять рубли

Гражданка россии заявила, что она прошла несколько банков и не смогла обменять рубли. Также она пожаловалась, что за границей не работают их карты.

Только в аэропорту обменяли (речь идет о рублях – 24 канал) по лошадиному курсу,

– рассказала россиянка.

Она также рассказала, что якобы, если россия начала войну, то это "не значит, что вся нация агрессивная".

Россиянка жалуется, что за рубежом не меняют рубль: смотрите видео

Рубль продолжает стремительно расти, как и цены

Российский рубль обесценивается из-за войны, которую россия начала против Украины. В частности, курс российской национальной валюты по состоянию только на 7 марта 2022 года продолжает стремительно расти.

По состоянию на сентябрь цены в россии колоссально выросли, и это только начало. Экономический эксперт Олег Пендзин рассказал, что реальные доходы россиян по данным Росстата снизились.

Более того, уменьшилась и покупательная способность населения. К примеру, в июле инфляция составляла 16,32% годовых, а соцвыплаты были проиндексированы лишь на 9%.

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