россиянку в Кишиневе не пустили в клуб: женщина устроила удивительную истерику

россияне, которым удалось выехать за границу, продолжают жаловаться на так называемую "русофобию". В частности, именно о ней кричит барышня, которую не пустили в клуб в Кишиневе.

Видео с россиянкой быстро распространил ряд пабликов, сообщает 24 канал. Женщина устроила возле клуба настоящую истерику.

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россиянку не пустили в клуб

В столице Молдовы Кишиневе россиянку не пустили в ночной клуб на территории торгового комплекса "Атриум". Женщина была не одна, а со своим мужем и друзьями.

Обиженная россиянка начала ссориться с другими посетителями и угрожать телохранителям тем, что "завтра им будет плохо".

Женщина угрожала охранникам и посетителям: видео

Примечательно, что в своих соцсетях эта уроженка Мурманская активно поддерживает полномасштабное военное вторжение россии в Украину. Однако отвечать за свою варварскую позицию не хочет, вместо этого обвиняет во всем "русофобию".

В Кишиневе пришла в клуб "Атриум" – не пускают. Сказала, что я россиянка. Вот так вот,

– сетует женщина.

В то время, пока россиянка жаловалась на камеру, ее муж ругался с охранниками. Она начала его оттаскивать со словами, что у них "есть место получше", где пускают россиян.

россиянку не впустили в клуб в Кишиневе: видео

Однако мужчина оказался довольно упрямым, поэтому не оставлял надежды выпросить у охранников впустить компанию.

"Пойдем в другой клуб. Артем, пошли отсюда – нас не пустят! Завтра им п**дец будет. Русофобы гр**баные, пр**урки!" – ругалась женщина.

После этого россиянка устроила настоящую истерику. Первое видео внезапно завершилось, поэтому она решила записать новое.

"Кишинев, спасибо! Россиян не пускают в клуб. Вы прикиньте, блин. Кому что сделала девочка вообще?! Приехала в Кишинев, замуж вышла, живу здесь год. А меня, как сказала, что я – россиянка, не пускают", – продолжила жаловаться женщина.

россиянка поддерживает войну в Украине: видео

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