Відео з росіянкою швидко поширила низка пабліків, повідомляє 24 канал. Жінка влаштувала біля клубу справжню істерику.

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росіянку не пустили в клуб

У столиці Молдови Кишиневі росіянку не пустили в нічний клуб на території торгового комплексу "Атріум". Жінка була не одна, а зі своїм чоловіком та друзями.

Ображена росіянка почала сваритися з іншими відвідувачами та погрожувати охоронцям тим, що "завтра їм буде погано".

Жінка погрожувала охоронцям та відвідувачам: відео

Прикметно, що у своїх соцмережах ця уродженка Мурманська активно підтримує повномасштабне військове вторгнення росії в Україну. Однак відповідати за свою варварську позицію не хоче, натомість звинувачує в усьому "русофобію".

У Кишиневі прийшла в клуб "Атріум" – не пускають. Сказала, що я росіянка. Ось так от,

– нарікає жінка.

У той час, поки росіянка бідкалася на камеру, її чоловік сварився з охоронцями. Вона почала його відтягати зі словами, що вони "мають краще місце", де пускають росіян.

росіянку не впустили в клуб в Кишиневі: відео

Проте чоловік виявився доволі впертим, тож не полишав надії випросити охоронців впустити компанію.

"Підемо в інший клуб. Артем, пішли звідси – нас не пустять! Завтра їм п**дець буде. Русофоби гр**бані, пр**урки!" – лаялася жінка.

Після цього росіянка влаштувала справжню істерику. Перше відео раптово завершилося, тож вона вирішила записати нове.

"Кишинів, спасибі! Росіян не пускають в клуб. Ви прикиньте, блін. Кому що зробила дівчинка взагалі?! Приїхала в Кишинів, заміж вийшла, живу тут рік. А мене, як сказала, що я – росіянка, не пускають", – продовжила бідкатися жінка.

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