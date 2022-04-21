Российская 39 бригада потеряла целую БТГр, которая только начала участие в войне в Украине

Вооруженные Силы Украины нанесли очередные потери российским оккупантам. Противник потерял целую батальонную тактическую группу, только вступившую в российско-украинскую войну.

Из 300 военных БТГр остались в живых только 60 человек

О потерях врага сообщил журналист Роман Цымбалюк. Он написал, что 39-я отдельная мотострелковая бригада потеряла батальонно-тактическую группу.

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По словам журналиста, бригада из Южно-Сахалинска только начала участие в войне на территории Украины и сразу понесла потери.

Сообщается, что из 300 военнослужащих БТГр остались в живых только 60 человек. Как написал Цымбалюк, большинство из них бросили оружие и "пропали без вести".

Журналист сообщает, что в этом подразделении не осталось офицеров. Командование над военными взял на себя сержант Алексей Бурик.

В других подразделениях 39-й ОМСБр – ситуация не лучше

Роман Цымбалюк сообщил, что в других подразделениях 39-й ОМСБр ситуация не намного лучше.

Сообщается, что полностью уничтожена артиллерийская батарея с 2С5 "Гиацинт-С" и реактивная артиллерийская батарея с БМ-21 "Град".

Журналист отметил, что командир батареи Николай Никитин тяжело ранен.

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