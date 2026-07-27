Военный аналитик Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что нынешних темпов пополнения российских войск может оказаться недостаточно. По его словам, без серьезного усиления мобилизации зимние потери способны настолько проредить армию врага, что уже весной Кремль столкнется с тяжелыми последствиями.

Зимой России понадобится гораздо больше людей

Кремль до сих пор избегал новой открытой мобилизации из-за опасений реакции общества. Осенью ситуация может измениться, однако связывать возможный призыв только с выборами не стоит: в России они давно не реальный способ взаимодействия власти с гражданами.

Для России выборы – не столь важный инструмент, как для нас. Это просто административный обряд, который нужно провести, и не более,

– объяснил Тимочко.

Главной причиной усиления мобилизации может стать приближение зимы. Холод, высокая влажность и сезонные болезни увеличивают количество военных, которые временно не могут выполнять задачи. В то же время усложняются передвижение и логистика, а подразделениям на боевом дежурстве требуются более частые ротации.

Зима требует большего количества людей одновременно привлеченных на фронте. Если россияне не проведут серьезную работу по мобилизации, она может настолько проредить их войска, что уже весной это обернется для них серьезным коллапсом.

– подчеркнул военный аналитик.

Украине также необходимо готовить резервы, проводить мобилизационные мероприятия и объяснять обществу их необходимость, поскольку речь идет о выживании государства.

Кремль выжимает максимум из скрытой мобилизации

Привлекать новых людей в армию России становится все сложнее. Удары по территории страны, нефтеперерабатывающей отрасли и связанных с военно-промышленным комплексом предприятиях постепенно разрушают чувство, что война не касается рядовых россиян. В то же время, растут внутренние проблемы, человеческие потери и падение благосостояния, что непосредственно влияет на готовность населения идти на фронт.

Для россиян огромным вызовом является то, как мотивировать общество воевать и удерживать его в войне, особенно когда боевые действия все более ощутимо переходят на территорию самой России,

– объяснил Тимочко.

Пока что Кремль пытается пополнять армию без объявления новой волны мобилизации. Повестки поступают скрыто, учебным заведениям и крупным предприятиям устанавливают квоты на людей, которых должны склонить к подписанию контрактов. Россиянам также создают проблемы с оформлением загранпаспортов, а под видом переписи населения военные и полицейские проводят поквартирные обходы.

Усиливается и принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. Это признаки того, что они пытаются вытеснить максимум из скрытой мобилизации. Но Путин понимает, что этого уже недостаточно,

– подчеркнул военный аналитик.

Проблему усугубляет упадок технологических возможностей и сложности с оснащением армии разными видами оружия и техники. Поэтому Кремль, вероятно, постарается проводить через Государственную думу новые решения, которые расширят призыв и дадут силовикам больше инструментов для принуждения россиян к участию в войне.

Россия не может компенсировать потери технологиями

Кремль понимает, что не сможет существенно нарастить возможности армии благодаря новой технике и оружию. Российский военно-промышленный комплекс не обеспечивает необходимое технологическое усиление, поэтому основным ресурсом для продолжения войны остаются люди.

Россия отдает себе отчет, что технологически не сможет нарастить свой потенциал и провести индустриализацию войны. Поэтому она будет вынуждена полагаться прежде всего на человеческий ресурс,

– отметил Тимочко.

Показательна для состояния российских вооруженных сил стала ситуация с парадом ко дню военно-морского флота. По оценке аналитика его формат продемонстрировал проблемы Кремля с техникой и возможностями показать боеспособность флота в привычном масштабе. Это тоже показатель того, в каком состоянии сейчас находится русская армия.

Путин постарается выровнять ситуацию новыми решениями, которые будут усиливать призыв и давать силовикам дополнительные рычаги, чтобы заставлять людей идти на войну,

– объяснил он.

Тимочко оценил скрытую мобилизацию в России: смотрите видео