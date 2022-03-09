Российская армия несет смерть и разруху там, где нет военных объектов, – пленный оккупант

Часть "пушечного мяса" оккупантов начинает понимать уродство своих действий. Попавшие в плен оккупанты признаются, что военные объекты – не главная их цель.

Оккупанты перешагнули любые допустимые границы человечности, обстреливают мирное население и бомбят мирные районы. Сотни гражданских лиц, среди которых есть и дети, погибли из-за преступлений агрессора.

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Признание оккупанта

Пленный оккупант Артем рассказал гражданам о настоящих "подвигах" русской армии. Трусливые оккупанты воюют против мирного населения.

Русская армия несет смерть, разруху, даже там, где нет ни военных, ни военных объектов. Страдает мирное население,

– сказал он.

Признание оккупанта: видео

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