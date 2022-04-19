Российская армия планировала военное вторжение в Беларусь, – разведка показала документы

После президентских выборов в Беларуси Россия готова была оккупировать страну, если бы оппозиции удалось свергнуть самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Для этого был разработан специальный план.

Украинские разведчики получили секретные документы, которые свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России ко вторжению и захвату территории Беларуси.

В то же время У Лукашенко пригрозили странам Балтии и Польши смертями и разрушениями

Это должно было произойти, если бы Лукашенко не смог удержать власть в стране. Тогда бы он должен был попросить о военной помощи Россию для "наведения конституционного порядка". И именно российская армия должна подавить протестные настроения.

Оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".

Выдвижение 1 танковой армии России в район "выполнения задачи" в Смоленской области, граничащей с Беларусью, по легенде должно было быть "совместными учениями Кавказ-2020".

Секретные документы о планировании России оккупировать Беларусь