Українські розвідники отримали секретні документи, які свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Водночас У Лукашенка пригрозили країнам Балтії та Польщі смертями і руйнуваннями

Це мало статися, якби Лукашенко не зміг втримати владу в країні. Тоді б він мав би попросити про військову допомогу в Росії для "наведення конституційного порядку". І саме російська армія мала б придушити протестні настрої.

Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії "у Європейському континентальному районі у регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході".

Висунення 1 танкової армії Росії в район "виконання завдання" у Смоленській області, яка межує з Білоруссю, за легендою мало бути "спільним навчанням Кавказ-2020".

Секретні документи про планування Росії окупувати Білорусь