Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, у Путина сумасшедшие аппетиты. Но его армия не может их удовлетворить, хоть и пытается.
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Уже выбито огромное количество оккупантов
Как подчеркнул Попович, диктатор точно мечтает о возвращении Херсона, Лимана, Купянска, а также о захватах Авдеевки, Бахмута и других украинских городов. Именно для этого оккупанты продолжают свозить уже даже довольно старую технику и внедряют электронные повестки.
Именно для этого там продолжают стягивать технику. Выгребают фактически под ноль. И танки Т-54, Т-55. Легкобронированный МТЛБ с морскими пушками времен 2 Мировой войны. Соскребают все, что только можно. Бросают в бой, чтобы наступать. И от своих планов Путин не отказался,
– подчеркнул Попович.
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Сейчас российская армия сосредоточила главные усилия на Бахмуте. Также не стоит забывать о линии Кременная – Сватово, Авдеевке и других направлениях. Однако украинские военные отчаянно отбивают штурмы оккупантов.
Ситуация с Бахмутом вообще показательна. Наступление оккупантов на этом направлении началось примерно с середины лета 2022 года. Потери россиян на то время составили около 40 тысяч личного состава. Сейчас у них просто катастрофический показатель – более 180 тысяч военных. Значительное количество оккупантов было уничтожено именно на Бахмутском направлении.
Потери России в войне: коротко
- Российские оккупанты понесли катастрофические потери с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 15 апреля ВСУ уничтожили 181 550 захватчиков.
- Так, за минувшие сутки, 14 апреля, на "концерт Кобзона" отправились еще 460 оккупантов.
- Также украинские военные уже уничтожили 3653 единицы вражеских танков, 7073 боевых бронированных машин, 2785 артиллерийских систем, 535 реактивных систем залпового огня, 283 средства ПВО, 307 самолетов, 293 вертолета, 2339 беспилотников оперативно-тактического уровня, 324 единицы специальной техники и т.д.