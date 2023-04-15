Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, у Путина сумасшедшие аппетиты. Но его армия не может их удовлетворить, хоть и пытается.

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Уже выбито огромное количество оккупантов

Как подчеркнул Попович, диктатор точно мечтает о возвращении Херсона, Лимана, Купянска, а также о захватах Авдеевки, Бахмута и других украинских городов. Именно для этого оккупанты продолжают свозить уже даже довольно старую технику и внедряют электронные повестки.

Именно для этого там продолжают стягивать технику. Выгребают фактически под ноль. И танки Т-54, Т-55. Легкобронированный МТЛБ с морскими пушками времен 2 Мировой войны. Соскребают все, что только можно. Бросают в бой, чтобы наступать. И от своих планов Путин не отказался,

– подчеркнул Попович.

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Сейчас российская армия сосредоточила главные усилия на Бахмуте. Также не стоит забывать о линии Кременная – Сватово, Авдеевке и других направлениях. Однако украинские военные отчаянно отбивают штурмы оккупантов.

Ситуация с Бахмутом вообще показательна. Наступление оккупантов на этом направлении началось примерно с середины лета 2022 года. Потери россиян на то время составили около 40 тысяч личного состава. Сейчас у них просто катастрофический показатель – более 180 тысяч военных. Значительное количество оккупантов было уничтожено именно на Бахмутском направлении.

Потери России в войне: коротко