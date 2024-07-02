Незадолго до двух часов дня в Полтавской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщали, что она связана с угрозой применения баллистического вооружения.

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Куда попал враг

В 13:37 военные предупредили об особой опасности для Полтавы и призвали ее жителей пройти в укрытиях. Через считанные минуты в городе услышали взрыв. После трех часов дня на Полтавщине снова объявляли тревогу из-за баллистики. Тревога длилась полчаса.

Глава ОВА Филипп Пронин заявил, что сегодня во время воздушной тревоги попаданий в гражданскую или промышленную инфраструктуру не зафиксировано.

Чиновник подчеркнул важность соблюдения правил безопасности и пребывания в укрытии в случае объявления воздушной тревоги в области.

Напомним, что днем ​​29 июня россияне нанесли удар по Вольнянску, пригороду Запорожья. Эта атака унесла жизни 7 человек, среди которых трое детей – 10-летняя и 17-летняя девочки и 15-летний парень.

Вечером 30 июня враг атаковал КАБом центр Харькова. Авиабомба попала в нескольких метрах от терминала "Новой почты". Погиб 38-летний работник почты. Еще 10 человек пострадали.