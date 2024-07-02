Незадовго до другої години дня у Полтавській області оголосили тривогу. Повітряні сили повідомляли, що вона пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

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Куди влучив ворог

О 13:37 військові попередили про особливу небезпеку для Полтави і закликали її мешканців сховатися в укриттях. За лічені хвилини у місті почули вибух. Після третьої години дня на Полтавщині знову оголошували тривогу через балістику. Вона тривала півгодини.

Голова ОВА Філіп Пронін заявив, сьогодні під час повітряної тривоги влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано.

Посадовець підкреслив важливість дотримання правил безпеки та проходження до укриття у разі оголошення повітряної тривоги в області.

Нагадаємо, що вдень 29 червня росіяни завдали удар по Вільнянську, передмістю Запоріжжя. Ця атака забрала життя 7 людей, серед яких – троє дітей – 10-річна та 17-річна дівчинки та 15-річний хлопець.

Увечері 30 червня ворог атакував КАБом центр Харкова. Авіабомба влучила за декілька метрів від терміналу "Нової пошти". Загинув 38-річний працівник пошти. Ще 10 людей постраждали.