Кількість постраждалих станом на 30 червня сягнула 38.

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Тіло повністю обгоріло

Жертвою воєнного злочину росіян того страшного дня, 29 червня, стала 17-річна Ніколета Бондаренко. За словами тітки дівчинки, коли окупанти почали обстрілювати місто, вона перебувала на своєму робочому місці. Ніколета працювала у МАФі з шаурмою.

Дівчина загинула від прямого влучання. Її тіло повністю обгоріло. Матір впізнала доньку по двох татуюваннях. Одне з них було написом на руці: "I love you mam".

Ніколету згадують веслою, доброю та завжди усміхненою. Дівчинка була єдиною дитиною у родині.

Ніколета Бондаренко загинула від прямого влучання / Фото Facebook Юлія Данилюк

Померла у кареті швидкої

Той день став останнім у житті 10-річної Даринки Бардаченко. Дівчинка померла у кареті швидкої від поранень, отриманих унаслідок ракетного удару.

Вона була бажаною і довгоочікуваною дитиною у сім'ї. Знайомі розповідають, що батьки носили доньку на руках.

Даринка навчалася у місцевому ліцеї. Цього року вона перейшла до 5-ого класу.

Це янголятко. Це дитина настільки світла, настільки усміхнена. Вона гарна учениця, вона товариська дівчинка. Це страшне, коли гинуть діти,

– прокоментувала трагедію директорка ліцею, де навчалася дівчинка.

Ворог вбив 10-річну Даринку Бардаченко / Фото Вільнянський ліцей "Потенціал"

Загинув разом з дідусем

29 червня росіяни вбили також 15-річного Іллю Горохолинського. На момент обстрілу хлопець разом з дідусем переходили дорогу. Він тримав мотоцикл, а чоловік стояв поруч.

Іллю згадують як цілеспрямованого і активного учня, скромного, веселого й товариського хлопця, який користувався повагою серед учнів та вчителів.

Ілля Горохолинський загинув разом з дідусем / Фото Instagram/Катерина Ковальчук