Так, по словам командующего Объединенными Силами Сергея Наева, оккупанты систематически обстреливают приграничья Сумской и Черниговской областей. Несмотря на это, ситуация на Севере остается контролируемой.

Смотрите также Сколько российских войск в Беларуси и в приграничных областях: генерал Наев назвал количество

Враг пытался атаковать пункты управления

Наев напомнил, что в ночь на 16 мая противник совершил беспрецедентный по своей мощи ракетный удар по Киеву. По оценкам командования, он был нацелен на уничтожение системы ПВО и нарушение системы управления.

Кроме того, как вы видите, противник продолжает систематические артиллерийские обстрелы пограничных районов Сумской и Черниговской областей. Однако из-за уменьшения боеприпасов военное командование врага продолжает поиск наиболее эффективной тактики поражения наших подразделений и объектов инфраструктуры.

– сказал генерал-лейтенант.

По его словам, впервые за последнее время захватчики применили дроны-камикадзе типа "Shahed" для поражения пунктов управления и мест сосредоточения наших подразделений в глубине пограничной полосы.

Ситуация на границе с Беларусью: коротко