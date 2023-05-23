Так, по словам командующего Объединенными Силами Сергея Наева, оккупанты систематически обстреливают приграничья Сумской и Черниговской областей. Несмотря на это, ситуация на Севере остается контролируемой.
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Враг пытался атаковать пункты управления
Наев напомнил, что в ночь на 16 мая противник совершил беспрецедентный по своей мощи ракетный удар по Киеву. По оценкам командования, он был нацелен на уничтожение системы ПВО и нарушение системы управления.
Кроме того, как вы видите, противник продолжает систематические артиллерийские обстрелы пограничных районов Сумской и Черниговской областей. Однако из-за уменьшения боеприпасов военное командование врага продолжает поиск наиболее эффективной тактики поражения наших подразделений и объектов инфраструктуры.
– сказал генерал-лейтенант.
По его словам, впервые за последнее время захватчики применили дроны-камикадзе типа "Shahed" для поражения пунктов управления и мест сосредоточения наших подразделений в глубине пограничной полосы.
Ситуация на границе с Беларусью: коротко
- Военнослужащие Украины круглосуточно мониторят ситуацию на севере для выявления и нейтрализации возможных угроз. Наев доложил, что российские войска находятся в приграничных районах со стороны Белоруссии.
- Также подразделения захватчиков дислоцируются со стороны Курской и Брянской областей. Они производят систематические обстрелы. Наши защитники выполняют задачи по стабилизации ситуации и контролируют ее.
- Генерал добавил, что Силы обороны Украины осуществляют все необходимые меры по обезвреживанию враждебных воздушных целей. Россияне, по словам Наева, применяют против Украины "Шахиды". Изредка встречаются беспилотники "Орлан" и "Варта".