Так, за словами командувача Об'єднаних Сил Сергія Наєва, окупанти систематично обстрілюють прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Попри це, ситуація на Півночі залишається контрольованою.

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Ворог намагався атакувати пункти управління

Наєв нагадав, що в ніч на 16 травня противник здійснив безпрецедентний за своєю потужністю ракетний удар по Києву. За оцінками командування, він був націлений на знищення системи ППО та порушення системи управління.

Крім того, як ви бачите, противник продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Однак, через зменшення боєприпасів військове командування ворога продовжує пошук найбільш ефективної тактики ураження наших підрозділів та об'єктів інфраструктури,

– сказав генерал-лейтенант.

За його словами, вперше протягом останнього часу загарбники застосували дрони-камікадзе типу "Shahed" для ураження пунктів управління та місць зосередження наших підрозділів в глибині прикордонної смуги.

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